شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أفضل 6 أهداف في الدور الاول لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباريات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر خلال الفترة من 8 لـ22 نوفمبر الجاري ، وأسفرت مواجهات الدور الأول عن إقامة مباراتين في الدور نصف النهائي، الأولى تجمع كوت ديفوار وغانا، والثانية تجمع منتخب مصر وجنوب أفريقيا.

وشهد الدور الأول تسجيل 14 هدف في مباريات المجموعة الأولى ، نرصد من بينها أفضل 6 أهداف بالبطولة منها :

1- مصطفى محمد:

نجح مصطفى محمد في تسجيل الهدف الأول للمنتخب الأوليمبي الوطني أمام الكاميرون، بعد تحرك رائع دون الوقوف في مصيدة التسلل، مع لعب كرة عرضية رائعة من جانب كريم العراقي، يضعها مصطفى محمد بباطن قدمه في الشباك، والجدير بالذكر أن المهاجم الواعد يحتل صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف، بينما فاز الفراعنة بهدفين لهدف على أسود الكاميرون.

2- فرانك إيفينا:

سجل إيفينا هدفًا رائعًا لمنتخب الكاميرون في شباك غانا، من ضربة حرة مباشرة نفذها بإتقان في أقصى الزاوية اليسرى لحارس مرمى غانا، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

3- كوابينا:

أحرز كوابينا مهاجم منتخب غانا الأوليمبي هدف التقدم لفريقه أمام مالي من لعبة رائعة بعدما حول كرة عرضية من الجهة اليمنى برأسه إلى أقصى الزاوية اليسرى لحارس مرمى مالي، حيث انتهى اللقاء بفوز غانا بهدفين نظيفين.

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4- أوكونكو

سجل أوكونكو لاعب نيجيريا هدفًا رائعًا أدرك به التعادل لفريقه أمام زامبيا، بعدما حول ضربة ركنية بقدمه من القائم القريب إلى أقصى الزاوية اليسرى للمرمى الزامبي، حيث انتهت المباراة بفوز النسور بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

5-دابيلا:

أحرز دابيلا هدف الفوز لمنتخب كوت ديفوار أمام زامبيا، بعدما لعب الكرة برأسة بشكل يشبه الكرة "اللوب" لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لحارس زامبيا، وتفوز الافيال الإيفوارية بهذا الهدف.

6- تيبوهو:

سدد تيبوهو لاعب جنوب أفريقيا كرة صاروخية من ضربة حرة مباشرة أمام كوت ديفوار في أقصى يمين المرمى، ليقود فريقه للفوز على الأفيال الإيفوارية بهذا الهدف المميز.