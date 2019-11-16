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شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يفتح النار ورئيس الاتحاد الفرنسي يتوعد والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
فتح كريم بنزيما النارعلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جرانت وذلك خلفية استبعاد بنزيما من المنتخب الفرنسي.
و نشر هداف ريال مدريد تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي يقول :”نويل ، لقد ظننت أنك لم تقم بالتدخل في قرارات المدرب ، أعلم أنني وحدي من سيضع قرار إنهاء مسيرته الدولية، اذا كنت تظن اني قد انتهيت فدعني ألعب في أحد البلدان التي أكون مؤهلا لها و سنرى.”
وكان رئيس الاتحاد الفرنسي قد صرح بأن انضمام بنزيما مع منتخب الديوك انتهت، ولن ينضم مرة أخري هذا الأمر قد حسم ، وذلك على خلفية اتهام بنزيما بإبتزاز زميله ماثيو فالبوينا داخل منتخب فرنسا.
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