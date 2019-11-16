بنزيما يفتح النار ورئيس الاتحاد الفرنسي يتوعد

السبت 16 نوفمبر 2019

فتح كريم بنزيما النارعلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جرانت وذلك خلفية استبعاد بنزيما من المنتخب الفرنسي.

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و نشر هداف ريال مدريد تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي يقول :”نويل ، لقد ظننت أنك لم تقم بالتدخل في قرارات المدرب ، أعلم أنني وحدي من سيضع قرار إنهاء مسيرته الدولية، اذا كنت تظن اني قد انتهيت فدعني ألعب في أحد البلدان التي أكون مؤهلا لها و سنرى.”

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي قد صرح بأن انضمام بنزيما مع منتخب الديوك انتهت، ولن ينضم مرة أخري هذا الأمر قد حسم ، وذلك على خلفية اتهام بنزيما بإبتزاز زميله ماثيو فالبوينا داخل منتخب فرنسا.