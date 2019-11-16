اخبار الرياضه

تايم الأمريكية تكشف عن مفاجأة سارة بشأن محمد صلاح

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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السبت 16 نوفمبر 2019

كشفت صحيفة انجليزية عن اقتراب النجم المصري الدولي محمد صلاح ، هداف نادي الإنجليزي ومنتخب مصر، من تحقيق لقب جديد وهو دخولهفي منافسة قوية من اجل الحصول علي لقب شخصية عام 2019.

وقالت صحيفة تايم الإمريكية عن تواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن أسماء كبيرة وشخصيات غالمية ورؤساء دول وفنانين ورياضيين عالميين، للتنافس من أجل تحقيق لقب الشخصية الأفضل لعام 2019 وهي من المقرر الاعلان عن الفائز بها 11 من شهر ديسمبر المقبل.

ويعاني الفرعون المصري من الإصابة في كاحله، بمباراة الريدز الأخيرة أمام مانشستر سيتي، ويتواجد ليفربول في صدارة ترتيب جدول برصيد نجليزي برصيد 34 نقطة، عقب خوضه لـ12 مباراة بالبريميرليج.

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