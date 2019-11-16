يوفنتوس يجهز لخطف هداف أوروبا

السبت 16 نوفمبر 2019

اشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الايطالي ان فريق يوفنتوس الايطالي قد بادر بتوقيع مع هداف دوري ابطال اوروبا "هالاند" بعرض رسمي .

Advertisements

واضاف الموقع ان يوفنتوس قدم عرض ٤٠ مليون يورو من اجل الفوز بخدمات اللاعب في الانتقالات الشتوية القادمة

وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن عرض يوفنتوس يبتعد كثيرًا عن شروط سالزبورج الذي يطلب الحصول على مقابل من 80 إلى 100 مليون يورو، للسماح برحيل هالاند.

الجدير بالذكر ان هالاند سجل في جميع مباريات فريقه في بطولة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم ويحتل قائمة هدافين البطولة متفوقا علي ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي بـ٧ اهداف .