شكرا لقرائتكم خبر عن استياء في «كاف» من محمد فضل بسبب حفل تكريم متطوعي أمم أفريقيا للكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الاستياء داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بسبب الدعوة التي وجهها محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصرى، لعدد من المسؤولين بالوسط الرياضى لحضور الحفل الذي دعا إليه اليوم السبت، لتكريم المتطوعين الذين شاركوا في كاس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في مصر، بالرغم من مرور 4 شهور على انتهاء البطولة.

ووفقا لمصدر داخل «كاف» فإن المسؤولين أبدوا أستيائهم الشديد من محاولات فضل استغلال اسم «كاف» لإقامة حفل تكريم للمتطوعين في الوقت الراهن بالرغم من إنشغال الجميع ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في مصر وتنتهى يوم 22 نوفمبر الجارى، فضلا عن عدم وجود راعى للحفل الذي دعا له عضو اتحاد الكرة المصرى، خاصة أن ميزانية البطولة الماضية أغلقت.

وتابع المصدر، يبدو أن «فضل» يبحث عن دور يعيده للأضواء مرة أخرى خاصة بعد النجاح الذي شهدتة البطولة الحالية للمنتخبات الأولمبية، وشدد المصدر على رفض «كاف» المشاركة في الحفل، وطالب الموظفين والمشاركين في تنظيم البطولة الأفريقية بعدم الحضور لعدم جدوى تكريم أي شخص شارك في بطولة الكبار.