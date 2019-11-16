شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» ينشر فيديو لعناقه مع تركي آل الشيخ: «شكرًا على الأمسية الرائعة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مقطعًا مصورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، يجمعه مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك قبل انطلاق مباراة الأرجنتين والبرازيل التي اقيمت، أمس، بالرياض على كأس السوبر كلاسيكو.
وكتب ميسي، تعليقًا على المقطع المصور: «سعيد بالعودة إلى الرياض، أتطلع للعودة مرة أخرى.. شكرًا تركي آل الشيخ وموسم الرياض على الأمسية الرائعة»
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