شكرا لقرائتكم خبر عن فيرجيل فان دايك يدعم جوميز ضد العاصفة الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، عن زميله جو جوميز ضد هجوم الجماهير الإنجليزية، بعد المشاجرة مع نجم مانشستر سيتى رحيم سترلينج، فى معسكر المنتخب الإنجليزى مؤخرًا.

وتعرض جوميز لصافرات استهجان من قبل الجماهير الإنجليزية، فى فوز الأسود الثلاثة بسباعية نظيفة على الجبل الأسود يوم الخميس الماضى.

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وقال فان دايك حسبما نقل موقع «سكاى سبورتس»: «من المحبط رؤية ما حدث»، فى إشارة إلى سلوك الجماهير الإنجليزية.

وأضاف: «إلى جانب أن الأزمة تم حلها بالفعل، يجب على الجميع التوقف عن الحديث عن هذا الأمر، والمضى قدمًا وترك جو وحده، فما حدث كان محبطًا للغاية».

وأعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، اليوم السبت، غياب ثنائى ليفربول، عن صفوف المنتخب الإنجليزى فى مواجهة مضيفه منتخب كوسوفو المقررة اليوم الأحد، فى الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).