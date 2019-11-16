شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على طنطا بثلاثة أهداف لهدفين وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي على ضيفه فريق طنطا بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما، عصر اليوم السبت، وأدارها طاقم تحكيم مكون من ميدو سلامة وأحمد بكر وإسلام أبوالعطا، وذلك في إطار استعدادات المصري لملاقاة نواذيبو، بطل موريتانيا، في الأول من ديسمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للا شيء، سجله أوستين أموتو في الدقيقة الثانية والأربعين بتمريرة جميلة من نجم الشوط أحمد عادل «ميسي»، الذي أجاد بناء هجمات المصري من الناحية اليسرى.

وفي الشوط الثاني نجح أحمد ياسر في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد جملة تكتيكية جميلة مع الناشئ زياد فرج، فيما أحرز عبدالرحمن الدح هدف طنطا الأول في الدقيقة ثلاثين بضربة رأس، ليرد عبدالرحمن زين بإحرازه الهدف الثالث للمصري بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، فيما اختتم السنغالي لاسانا ضيوف أهداف المباراة بإحرازه الهدف الثاني لطنطا في الدقيقة الثانية والأربعين بعد متابعته للتسديدة القوية المرتدة من الحارس محمد شحاتة، لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.