شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يدعم عودة ديباي إلى «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رونالد كومان، المدير الفنى لمنتخب هولندا، إن مواطنه ممفيس ديباى، نجم ليون الفرنسى، جاهز للعودة من جديد للدورى الإنجليزى الممتاز.

وأمضى ديباى (25 عامًا) عامين مع مانشستر يونايتد، قبل أن ينتقل لصفوف أوليميبك ليون فى يناير2017. وارتبط اسم ديباى مؤخرًا بالعودة إلى مانشستر يونايتد، أو الانتقال إلى صفوف توتنهام هوتسبير. وأضاف كومان، فى تصريحات لشبكة سكاى سبورتس، قبل مواجهة أيرلندا الشمالية فى تصفيات يورو 2020: «ديباى أصبح لاعبًا أفضل منذ رحيله عن إنجلترا».

وأضاف: «أعتقد أنه لاعب بارز الآن، خلال فترة وجوده فى مانشستر يونايتد كان صغيرًا للغاية». وتابع «إنه الآن أكثر خبرة ويستطيع العودة للبريميرليج من جديد، ما أظهره لهولندا أمر رائع». وختم كومان حديثه بقوله: «أنا سعيد حقًا لأن لدينا هذا النوع من اللاعبين فى منتخبنا الهولندى».