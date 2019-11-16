شكرا لقرائتكم خبر عن دوري المحترفين لكرة اليد: الأهلي في الصدارة والزمالك يلاحقه.. وتعثر طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم تؤثر نتائج الجولتين الثانية عشرة والثالثة عشرة لدوري المحترفين لكرة اليد ودوري المرتبط لمواليد «2002» على ترتيب فرق جدول المسابقة، ليظل فارق النصف نقطة لصالح الأهلي المتصدر برصيد 64 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك في المركز الثاني برصيد 63.5 نقطة، ليواصل تصدره قمة الدوري حتى الآن بعد تعثر الأبيض أمام الجزيرة بالخسارة في الأسبوع الـ11 بنتيجة 28-32 على الرغم من مواصلة الفريقين انتصاراتهما في الجولتين الأخيرتين.

فواصل الأهلي انتصاراته في الجولتين الـ12 والـ13 على كل من جزيرة الورد بنتيجة 33-18 ثم على الفيوم بنتيجة 31-23 على الترتيب، وكذلك الزمالك الذي فاز على ضيفه سموحة السكندري بنتيجة 26-22 ثم على أصحاب الجياد بنتيجة 38-31.

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بينما تعادل سموحة في الجولة الـ13 مع فريق البنك الأهلي بنتيجة 27-27، فيما فاز فريق طلائع الجيش صاحب المركز الثالث في جدول المسابقة بصعوبة على الطيران بنتيجة 23-22 ثم تعادل في الجولة الـ13 مع هليوبوليس 30-30 في أقوى مباريات المرحلة، فيما تغلب الأخير على الأوليمبي السكندري في الجولة الـ12 بنتيجة 25-23.

وفي الإسكندرية، فاز سبورتنج على الفيوم 26-23 ثم على ضيفه الجزيرة بصعوبة 28-27، بينما فاز الأخير في الجولة الـ12 على أصحاب الجياد السكندري بنتيجة 25-15.

وتعادل فريقا الحوار و6 أكتوبر 28-28 ثم خسر الحوار في الجولة الـ13 من المعادي الصاعد لدوري المحترفين الموسم الجاري بنتيجة 23-25 فيما خسر المعادي في الجولة الـ12 من حدائق الأهرام الوافد الجديد للمسابقة بنتيجة 20-27 في أبرز نتائج المرحلة.

فيما خسر حدائق الأهرام من الأوليمبي السكندري في الجولة الـ13 بنتيجة 17-25.