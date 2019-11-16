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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يقدم عرض رسمي لخطف هداف اوروبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
اشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الايطالي ان فريق يوفنتوس الايطالي قد بادر بتوقيع مع هداف دوري ابطال اوروبا "هالاند" بعرض رسمي .
واضاف الموقع ان يوفنتوس قدم عرض ٤٠ مليون يورو من اجل الفوز بخدمات اللاعب في الانتقالات الشتوية القادمة
وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن عرض يوفنتوس يبتعد كثيرًا عن شروط سالزبورج الذي يطلب الحصول على مقابل من 80 إلى 100 مليون يورو، للسماح برحيل هالاند.
الجدير بالذكر ان هالاند سجل في جميع مباريات فريقه في بطولة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم ويحتل قائمة هدافين البطولة متفوقا علي ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي ب٧ اهداف .
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