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يوفنتوس يقدم عرض رسمي لخطف هداف اوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

اشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الايطالي ان فريق يوفنتوس الايطالي قد بادر بتوقيع مع هداف دوري ابطال اوروبا "هالاند" بعرض رسمي .

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واضاف الموقع ان يوفنتوس قدم عرض ٤٠ مليون يورو من اجل الفوز بخدمات اللاعب في الانتقالات الشتوية القادمة

وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن عرض يوفنتوس يبتعد كثيرًا عن شروط سالزبورج الذي يطلب الحصول على مقابل من 80 إلى 100 مليون يورو، للسماح برحيل هالاند.

الجدير بالذكر ان هالاند سجل في جميع مباريات فريقه في بطولة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم ويحتل قائمة هدافين البطولة متفوقا علي ورونالدو وليفاندوفسكي ب٧ اهداف .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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