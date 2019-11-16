تأجيل الجولتين الـ11 والـ12 من الدوري لعيون الأخضر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

أكدت مصادر لـ»مكة» أن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين ممثلة في لجنة المسابقات، وكذلك بالتشاور مع الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، توصل إلى قرار يتمثل في خوض الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موعدها في الفترة من 22 نوفمبر الحالي وحتى الـ24 منه، على أن يتم تأجيل الجولتين الـ11 والـ12 من الدوري، وتخوض الأندية خلال فترة التأجيل مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يأتي ذلك في سبيل تهيئة الأخضر للمشاركة في النسخة الـ24 لبطولة الخليج المقررة في قطر خلال الفترة من 24 نوفمبر الحالي وحتى 6 ديسمبر المقبل.

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كما تقرر أن يلتحق لاعبو الهلال الدوليون الذين انضموا إلى تدريبات فريقهم استعدادا لخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني في طوكيو، بمعسكر المنتخب في اليوم التالي من فراغهم من مهمتهم القارية، وذلك للحاق بالبعثة التي ستغادر إلى قطر للمشاركة في بطولة الخليج الـ24 بعدما تقرر أن يخوضها الأخضر بالقائمة الأساسية، بناء على طلب المدرب هيرفي رينارد من أجل تحقيق المزيد من الانسجام بين اللاعبين وترجمة ذلك في التقدم نحو التأهل إلى الدور المقبل من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان الأخضر استأنف تدريباته أمس استعدادا لمواجهة منتخب الباراجواي وديا الثلاثاء المقبل باستاد الأمير فيصل بن فهد بحضور السباعي الجديد، طلال عبسي وعلي لجامي وسلطان الغنام ومختار علي وعبدالمجيد السواط ومحمد الكويكبي وتركي العمار الذين حلوا بدلاء للاعبي الهلال.

برنامج الأخضر للفترة المقبلة