تتويج أبطال الطائرات اللاسلكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد سعود الفغم، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الطائرات اللاسلكية التي نظمها الاتحاد أمس في مقر الرياضات اللاسلكية ببنبان.
وجاء في المركز الأول لفئة الصغار في بطولة Fly Rc، مهند الجخيدب وحل ثانيا أحمد الزهراني وثالثا فايز كعكي.
وفي فئة الكبار لبطولة Fly Rc، حل أولا أيمن الحميضي وثانيا حمد الرفدان وثالثا فاضل كعكي.
من جانبه قال الفغم إن الاتحاد لديه دورات موجهة للجنسين من الشباب متواصلة على طول العام، إضافة لدورات للشباب تحت سن 18 وأكثر، فضلا دورات متخصصة للعنصر النسائي.
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