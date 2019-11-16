الهلال إلى اليابان وطائرات الجماهير تلحق به الخميس والجمعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم إلى العاصمة اليابانية طوكيو برئاسة رئيس النادي فهد بن نافل لإقامة معسكر تحضيري يسبق مواجهة أوراوا الياباني الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا على سايتاما.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى في 9 نوفمبر الحالي على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، انتهى بفوز الهلال 1-0 حمل توقيع البيروفي أندريه كاريلو.

وخلال معسكر طوكيو، سيجري الفريق عددا من المناورات الداخلية بإشراف مديره الفني، الروماني رازفان لوشيسكو.

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ومن المقرر أن يلحق المحترف السوري عمر خربين بالبعثة في طوكيو عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده أمام نظيره الفلبيني في إطار التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكانت إدارة الهلال اشترت حصتها من تذاكر اللقاء المحددة بـ3185 تذكرة بقيمة وصلت إلى 1.3 مليون ريال، حيث سيتم توزيعها على الجماهير المرافقة للفريق عبر الطائرات الأربع التي أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتأمينها لمساندة اللاعبين. كما ستخصص في الطائرات الأربع مقاعد لبعض اللاعبين القدامى وبعض الإعلاميين على أن تغادر الرياض يومي الخميس والجمعة المقبلين.

كما حجزت إدارة النادي 800 غرفة لتأمين سكن الجماهير بأحد فنادق اليابان بقيمة اقتربت من 500 ألف ريال.

على صعيد آخر، علق لاعب الفريق والمنتخب الأول سالم الدوسري على تجاهل الاتحاد الآسيوي ترشيح لاعبين من الهلال ضمن قائمة المرشحين للحصول على جوائزه السنوية التي أعلنها أمس الأول رغم وصول الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بقوله في رسالة نصية عبر حسابه الشخصي في موقع سناب شات «لا تيأس إذا رجعت خطوة للوراء، فلا تنس أن السهم يحتاج أن ترجعه للوراء لينطلق بقوة إلى الأمام».