مشاعل وشهرزاد ولولو سيدات السهام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت مشاعل العتيبي الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات القوس الأولمبي لمسافة 50م في بطولة المملكة الثانية للسيدات لرمي السهام التي أقيمت على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بمشاركة 20 رامية خلال الفترة من 13-16 نوفمبر الحالي، فيما نالت المركز الثاني سارة بن سلوم وجاءت هيفاء الخنيزان في المركز الثالث.

وتوج المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للسهام بكر التويجري الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في المنافسات التي أقيمت على مدى 4 أيام، حيث نالت شهرزاد لوكاني ذهبية منافسات القوس الأولمبي لمسافة 30م، ودالية الحسيني الميدالية الفضية، فيما ذهبت البرونزية للرامية نورة المفضي.

وفي منافسات القوس الأولمبي لمسافة 18م جاءت لولو الدامر في المركز الأول ووجدان بن رباح ثانية وريم الحربي ثالثة.