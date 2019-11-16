يد الوحدة تستعد لضرب العربي واقتلاع الكأس الآسيوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
يطمح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة إلى تكملة مشواره الناجح في البطولة الآسيوية الـ22 للأندية أبطال الدوري المقامة حاليا في مدينة سام شكوك بكوريا الجنوبية، بحصد اللقب عندما يواجه في النهائي المقرر في العاشرة صباح اليوم بتوقيت المملكة، نظيره العربي القطري.
وتمكن كواسر مكة من التأهل إلى النهائي بالفوز أمس الأول على الشارقة الإماراتي بنتيجة 30-29 ضمن الدور نصف النهائي.
ويحمل الوحدة آمال وتطلعات وطن بأكمله، وهو ما أكده رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي للبعثة عندما هنأها بالتأهل إلى النهائي، معلنا تقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب بمناسبة التأهل، متمنيا نجاح اللاعبين في تجاوز العربي اليوم والعودة إلى المملكة باللقب القاري الكبير الذي سيسجل باسم رياضة الوطن.
5 انتصارات للكواسر وخسارة واحدة
- فاز على باربار البحريني
- فاز على فولاذ الإيراني
- خسر من الوكرة القطري
- فاز على عمان العماني
- فاز على العربي الكويتي
- فاز على الشارقة الإماراتي
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