رومارينيو اتحاديا حتى 2022

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

نجحت إدارة نادي الاتحاد في تكملة إجراءات تجديد عقد المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، رومارينيو داسيلفا حتى 2022، وذلك قبل دخوله فترة الأشهر الستة الحرة.

واستشارت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي المدير الفني الهولندي تين كات حول تجديد عقد اللاعب، حيث أعلن موافقته على التجديد لمعرفته الواسعة بإمكانات اللاعب الذي سبق وأن دربه في نادي الجزيرة الإماراتي موسم 2017.

ويعد رومارينيو النجم الأبرز في الفريق خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات التي خاضها الاتحاد، حيث أحرز خلال اللقاءات الماضية في جميع المسابقات 18 هدفا، منها 5 أهداف في دوري أبطال آسيا، و4 أهداف في كأس محمد السادس للأندية العربية، و6 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، و3 أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين.