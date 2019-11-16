سوبر كلاسيكو يغضب البرازيليين على تيتي وميسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أشعلت خسارة المنتخب البرازيلي 0 - 1 أمام نظيره الأرجنتيني أمس الأول، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في سوبر كلاسيكو السعودية، الأوضاع في البرازيل خاصة الإعلام الذي قسا كثيرا على المدرب تيتي.

وقالت جلوبو سبورت الصحيفة والقناة، إن المنتخب البرازيلي واصل فشله ولم يحقق الفوز في المباراة الخامسة على التوالي بعد تتويجه ببطولة كوبا أمريكا، حيث تعادل مع كولومبيا 2 - 2، وخسر من بيرو 0 - 1، وتعادل مع السنغال 1 - 1 ومع نيجيريا 1 - 1، ثم خسر أمام الأرجنتين 0 - 1.

تيتي لا جرأة لا شجاعة

كال لاعب المنتخب البرازيلي السابق محلل جلوبو، كاساغراندي المدرب تيتي انتقادا، حيث قال إنه يفتقر إلى الجرأة والشجاعة في إجراء التغيير، وإنه ربما يريد إعادة اختراع نفسه، لكنه لا يملك الشجاعة للقيام بذلك.

وأضاف «تيتي أصر على اللاعبين نفسهم على الرغم من أن المباراة بأكملها سيطر عليها المنتخب الأرجنتيني، وعندما يريد التغيير يشرك البديل في 4 إلى 10 دقائق، وعندما أحضر برونو هنريك أشركه دقائق قليلة ووضعه على الجانب الأيمن وهو الذي يلعب على الجانب الأيسر، تيتي ليس لديه الجرأة ولا شجاعة لإعطاء اللاعبين فرصة اللعب، فاللاعب رودريغو سجل 3 أهداف بدوري أبطال أوروبا، لكن تيتي يدعو اللاعبين وليس لديه الشجاعة لإشراكهم».

حدث قبل 40 عاما

المعلق البرازيلي الشهير جالفو بوينو انتقد تيتي بعد الهزيمة أمام الأرجنتين، وتساءل في تعلقياته أثناء وبعد المباراة: أين هو التجديد؟

وأردف «إما أن يتغير أسلوب تيتي أو سنضطر إلى تغيير تيتي نفسه».

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وواصل «عملت في مجالي منذ 45 عاما، وأبث مباريات المنتخب البرازيلي لمدة 40 عاما، لكنني لم أر الأرجنتين أبدا تمارس مثل هذا الضغط الكبير على البرازيل».

وتابع «البرازيل تلعب بشكل سيء لخمس مباريات متتالية وغير قادرة على الفوز في أي مباراة».

جدل تيتي وميسي

كشف مدرب البرازيل تيتي سر اللقطة التي حدثت أثناء المباراة، والتي أشار إليه فيها ليونيل ميسي بالصمت من خلال وضع أصبع السبابة على فمه.

وقال تيتي «تضجرت لأنه كان من المفترض أن يحصل ميسي على بطاقة لتعمده عرقلة أحد لاعبينا، إلا أن ميسي طالبني بأن أصمت وهو ما طالبته به أنا أيضا وانتهى الأمر».

وأضاف «سجلت الأرجنتين هدفا وبعد فترة استحق ميسي بطاقة ولم ينلها وكنت على حق في احتجاجي».

سيلفا ينتقد ميسي

هاجم قائد المنتخب البرازيلي تاجو سيلفا، قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال «أحد اللاعبين الأكثر إثارة للإعجاب في كرة القدم ميسي يقول للمدرب تيتي أن يصمت، بغض النظر عن مدى التنافس مع الخصم، يجب أن يأتي التعليم أولا الأخلاق أولا».

وزاد «ميسي يسعى إلى نوع من السيطرة على الحكم لمنحه أخطاء غير صحيحة، هذا ليس تبريرا للخسارة أمام الأرجنتين بعد أن احتسب له الحكم ضربة جزاء غير صحيحة جاء منها هدف المباراة الوحيد، لكنه ما يحدث، بعض اللاعبين الذين يلعبون في إسبانيا أكدوا أن ميسي دائما يسعى للسيطرة على المباراة والحكام، مستفيدا من شعبيته الكبيرة وهذا صعب لأن الحكم عليه أن يحتسب الأشياء الموجودة، وألا يلتفت لنجومية ميسي خارج الملعب، فهو حكم وعليه أن يكون عادلا داخل المستطيل الأخضر».