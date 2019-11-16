مشترو تذاكر السوق السوداء «بلوها واشربوا مويتها»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني - الرياض

كبدت اللجنة المنظمة لمباراة كلاسيكو العالم بين الأرجنتين والبرازيل أمس الأول بملعب جامعة الملك سعود بالرياض دعاة السوق السوداء خسائر فادحة، حيث كشفت المقاعد الخالية بملعب المباراة عدم نجاح الفئات التي اشترت التذاكر بسعرها الحقيقي في تسويقها وبيعها في السوق السوداء، رغم عرضها بالسعر الرسمي للتذكرة.

وقبل انطلاق المباراة، أعلن رسميا عن نفاد كل التذاكر التي طرحت لدخول ملعب المباراة، الأمر الذي يؤكد بيع كل التذاكر، خاصة لمن سعوا لاحتكارها وبيعها في السوق السوداء التي دائما ما تنشط في مثل هذه المباريات، لكن هذه المرة تكبدت هذه الفئة خسائر كبيرة، خاصة أن أقل سعر رسمي للتذكرة بلغ 200 ريال، أي نحو 54 دولارا.