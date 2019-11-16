شكرا لقرائتكم شيكابالا يمارس دور الـ"كابتن" والمساعد لـ "ميتشو" فى مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب ميتشو المدير الفنى للفريق الأول لنادى الزمالك من محمود عبد الرازق "شيكابالا" مساعدته خلال المران في منح التعليمات لزملائه. وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعض الجمل الفنية والخططية الجديدة من جانب الصربي ميتشو المدير الفني للقلعة البيضاء.وظهر لاعبو الفريق في حالة تركيز شديد، واستجابة لتدريبات المدرب الصربي. ويخوض الزمالك أول مباراة بعد فترة التوقف الدورى أمام إنبى بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض التصفيات الأفريقية.

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