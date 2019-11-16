شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يتوج بدورى أبطال أفريقيا أمام القطن الكاميرونى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ونشرت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر على الفيس بوك، مقطع فيديو لهدف أحمد حسن فى شباك القطن الكاميرونى بالمباراة التى جمعتهما فى مثل هذا اليوم 16 نوفمبر عام 2008، وتوج حينها الفريق باللقب السادس فى تاريخه، لاسيما وأن الأهلى حصد 8 ألقاب دورى أبطال أفريقيا حتى الأن ويأمل فى التتويج بالنسخة الحالية.

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