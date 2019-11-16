شكرا لقرائتكم السفير المصري يزور بعثة منتخب الفراعنة فى جزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام محمد جابر أبو الوفا سفير مصر فى تنزانيا، والقائم بأعمال السفير المصرى فى جزر القمر بزيارة المنتخب الوطنى الأول، ومؤازرة اللاعبين خلال التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم السبت. كما حرص السفير الليبى فى جزر القمر على حضور تدريبات الفراعنة، وكان فى استقبالهم جمال محمد على رئيس البعثة، وقرر جابر أبو الوفا مد إقامته فى جزر القمر لحين انتهاء المنتخب الوطنى من مواجهة منتخب جزر القمر المقرر اقامتها فى الثالثة عصر يوم الاثنين بتوقيت القاهرة، فى إطار منافسات الجولة الثانة من تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري يزور بعثة منتخب الفراعنة فى جزر القمر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.