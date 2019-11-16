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شكرا لقرائتكم الأسطورة على خليل في مقر الزمالك .. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تواجد أسطورة كرة القدم على خليل في مقر الزمالك اليوم السبت بعد فترة غياب طويلة عن بيته في ميت عقبة وارتباطه خلال الفترة الأخيرة بالعمل خارج حدود الوطن.
وعاد على خليل إلى الزمالك لتولى منصب جديد فى قطاعات الناشئين والبراعم ومدارس الكرة، في ظل رغبة مجلس ادارة النادي الأبيض في النهوض بالفريق في مختلف الأعمار السنية.
وقرر مجلس ادارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اسناد مهمة مدير مدرسة الكرة لـ على خليل بديلا لـ عبد الحميد بسيوني فيما يتولى سامي الشيشينى مهمة الاشراف على قطاع الناشئين.
على خليل
على خليل
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