شكرا لقرائتكم المصري يهزم طنطا وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز المصري البورسعيدي على ضيفه طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم على ستاد بورسعيد وأدارها طاقم تحكيم مكون من ميدو سلامة وأحمد بكر وإسلام أبو العطا ، وذلك ضمن استعدادات المصري لملاقاة نواذيبو بطل موريتانيا في الأول من ديسمبر المقبل ، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها السابعة عشر.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشئ أحرزه أوستن أموتو في الدقيقة الثانية والأربعين بتمريرة من أحمد عادل ميسي الذي أجاد بناء هجمات المصري من الناحية اليسرى .

في الشوط الثاني نجح أحمد ياسر في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد جملة تكتيكية جميلة مع الناشئ زياد فرج ، فيما أحرز عبد الرحمن الدح هدف طنطا الأول في الدقيقة الثلاثين بضربة رأس ، ليرد عبد الرحمن زين بالهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والثلاثين بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ، فيما اختتم السنغالي لاسانا ضيوف أهداف المباراة باحرازه الهدف الثاني لطنطا في الدقيقة الثانية والأربعين بعد متابعته للتسديدة القوية المرتدة من الحارس محمد شحاته ، لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.