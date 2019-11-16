شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر مباريات دور الـ64 لـ كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت مباريات الدور التمهيدى لكأس مصر عن مواجهات قوية فى دور الـ64 للبطولة والتى لم يحدد اتحاد الكرة موعدا نهائيا لإقامتها حتى الآن فعلى استاد حسن الشاذلى بميت عقبة يستضيف الترسانة بقيادة أحمد كشرى نظيره الأوليمبى بقيادة أحمد الكأس فى لقاء جماهيري من نوع خاص نظرا لشعبية الفريقين الجماهيرية منذ القدم . فى الوقت نفسه يستضيف فاركو بقيادة أحمد عاشور والذى يحتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط مع منتخب السويس بقيادة محمد صلاح الذى يحتل المركز الثانى بالمجموعة الثانية . Advertisements ننشر مباريات دور الـ64 على النحو التالى :- الترسانة - الأوليمبى

- قنا - القوصية

- بيلا - سنورس

-أبوقير للأسمدة - المنصورة

-فاركو - منتخب السويس

-النجوم - بورفؤاد

-الإعلاميين - البنك الأهلى

-الشرقية - الألومنيوم

-الجزيرة مطروح - السنبلاوين

-القومى - العبور

-بتروجت - سبورتنج

-تليفونات بنى سويف - النصر

-بنى سويف - عرب الرمل

-دكرنس - الحمام ومن المقرر أن يتأهل 14 فريقا من هذا الدور بجانب الـ18 فريقا بالدورى الممتاز ، ويتم عمل قرعة علنية لدور الـ32 لبطولة كأس مصر .

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