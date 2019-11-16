شكرا لقرائتكم حمادة أنور رئيسًا لبعثة الزمالك في الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المسافرة إلى الكونغو للقاء مازيمبي فى الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا إلى حمادة أنور عضو مجلس الإدارة. وتغادر بعثة الزمالك إلى الكونغو فجر يوم 27 نوفمبر الحالي.

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