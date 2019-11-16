شكرا لقرائتكم البدرى يُعفى تشكيل مصر أمام كينيا من أول تدريب للفراعنة فى جزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وشارك جميع اللاعبين في التدريبات اليوم، وفضل الجهاز الفني بقيادة حسام البدرى خوض المجموعة التي شاركت في مباراة كينيا لتدريبات استشفائية وعدم استكمال التدريب الجماعي لنهايته

ومن المقرر أن يختتم المنتخب تدريباته غدا على ملعب المباراة استعدادا للقاء جزر القمر يوم الاثنين المقبل.