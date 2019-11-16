شكرا لقرائتكم مصطفى فتحى يغيب عن مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على راحة من التدريبات الجماعية اليوم. وحصل اللاعب على إذن سابق من الجهاز الفني للفريق. ويخوض الزمالك أول مباراة بعد فترة التوقف الدورى أمام إنبى بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض التصفيات الأفريقية.

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