شكرا لقرائتكم الشيشينى بديل طارق يحيى فى الزمالك وعلى خليل مديرا لمدرسة الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إسناد مهمة الإشراف على قطاع الناشئين لسامي الشيشيني بديلا لطارق يحيى الذي تولى المسئولية الفنية لفريق طلائع الجيش. كما قرر مجلس الإدارة، اسناد مهمة مدير مدرسة الكرة لعلى خليل بديلا لعبد الحميد بسيوني.

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