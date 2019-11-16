شكرا لقرائتكم ثلاثى الإسماعيلى يؤدون تدريباتهم التأهيلية استعدادا للجزيرة الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل مصطفى فارس ومحمد الشامى ومحمد مجدى ثلاثى الإسماعيلي تدريباتهم التأهيلية، وذلك على هامش المران عصر اليوم ، ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة الجزيرة الإماراتى يوم 26 نوفمبر الجارى فى إياب دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويعانى الشامى ومجدى من إصابات عضلية ، فيما تعرض فارس لتمزق فى أربطة الكاحل حيث تم وضع قدمه فى الجبس.

فى سياق آخر ، غاب محمد بيومى لاعب وسط الفريق عن التدريبات بعد حصوله على اذن بالعلاج فى القاهرة من الإصابة بالعضلة الأمامية وذلك تحت إشراف الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى.