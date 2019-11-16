شكرا لقرائتكم ثلاثى الإسماعيلى يؤدون تدريباتهم التأهيلية استعدادا للجزيرة الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعانى الشامى ومجدى من إصابات عضلية ، فيما تعرض فارس لتمزق فى أربطة الكاحل حيث تم وضع قدمه فى الجبس.
فى سياق آخر ، غاب محمد بيومى لاعب وسط الفريق عن التدريبات بعد حصوله على اذن بالعلاج فى القاهرة من الإصابة بالعضلة الأمامية وذلك تحت إشراف الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى.
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