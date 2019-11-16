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إسلام جابر يشارك فى مران الزمالك بعد إصابة مفصل اليد...

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جدة - عمرو شويل شارك إسلام جابر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي في الزمالك التدريبات الجماعية دون التأثر بالإصابة التي كان يعاني منها بآلام في اليد بعد تعرضه لجزع في مفصل اليد.

 

ويؤدي جابر التدريبات بدون الرباط الضاغط الذي كان يرتديه بعد انتهاء آلام اليد.

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ويخوض الزمالك أول مباراة بعد فترة التوقف الدوري أمام إنبى بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض التصفيات الأفريقية.

 

 

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