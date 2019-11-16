شكرا لقرائتكم إسلام جابر يشارك فى مران الزمالك بعد إصابة مفصل اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويؤدي جابر التدريبات بدون الرباط الضاغط الذي كان يرتديه بعد انتهاء آلام اليد.
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