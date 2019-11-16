الاتحاد يجدد عقد رومارينيو حتى 2022

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جدة - بواسطة طلال الحمود - جددت إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، عقد مهاجم الفريق البرازيلي رومارينيو موسمين لينتهي في 2022. وكان المهاجم البرازيلي وقع للاتحاد في صيف 2018 قادما من صفوف فريق الجزيرة الإماراتي، لمدة موسمين تحت إدارة نواف المقيرن، رئيس النادي السابق. وفي موسم ونصف، استطاع رومارينيو تسجيل 24 هدفا وصنع 3 في 52 مباراة، كما يقع رابعا في ترتيب الهدافين في الموسم الحالي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 أهداف، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر الماضي في الدوري.

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