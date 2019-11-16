شكرا لقرائتكم لوتشيسكو يمنح السباعي الدولي راحة إضافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منح رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال السباعي الدولي راحة لمدة يوم إضافي بعد مشاركتهم مع المنتخب السعودي في مباراته أمام أوزبكستان، على أن ينضموا إلى البعثة المغادرة إلى سايتاما يوم الأحد.

وشارك لاعبو الهلال محمد البريك وياسر الشهراني وسلمان الفرج وعبدالله عطيف وهتان باهبري وسالم الدوسري، بالإضافة إلى البديل نواف العابد في فوز السعودية على أوزبكستان 3-2، قبل أن يعودوا إلى الرياض استعداداً لخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وسيغادر الهلاليون إلى سايتاما ظهر يوم الأحد في بعثة يرأسها فهد بن نافل رئيس النادي.