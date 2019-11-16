شكرا لقرائتكم إنتر ميلان ينفي قصة كونتي و"الرصاصة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم صحة تقارير إعلامية أفادت بأن رسالة التهديد التي حوت رصاصة ووردت إلى النادي، موجهة شخصيا إلى المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي.

وقال متحدث باسم النادي يوم السبت إن النادي هو من تلقى الرسالة وليس كونتي، مشيرا إلى أن النادي توجه إلى السلطات الإيطالية كما هو معتاد في مثل هذه المواقف.

وفي معرض الرد على سؤال بشأن ما إذا كان كونتي قد وُضِعَ تحت حماية شرطية، قال المتحدث إنه لا يتوقع هذا ولم يدل بتصريحات حول محتوى الرسالة.

Advertisements

وكانت تقارير إعلامية إيطالية ذكرت في وقت سابق أن كونتي تلقى بنفسه رسائل تهديد، كما تسلم طردا يحوي رصاصة عبر البريد، جرى تسليمها إلى الشرطة.

وأوضحت التقارير أن كونتي، المدرب السابق ليوفنتوس، وتشيلسي الإنجليزي والمنتخب الإيطالي، وجه اتهامات ضد مجهولين، بينما فرضت السلطات احتياطات أمنية بمحيط مقر إقامته في ميلانو وكذلك مقر النادي.

وبعد 12 مرحلة من الدوري الإيطالي هذا الموسم، يحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة واحدة خلف المتصدر يوفنتوس وسبع نقاط أمام لاتسيو وكالياري.