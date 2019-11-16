تسيتسيباس إلى النهائي على حساب فيدرر في مشاركته الأولى









اسماء السيد - بلغ اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسباس المصنف سادسا عالميا، نهائي بطولة الماسترز الختامية لموسم لاعبي كرة المضرب المحترفين التي يخوض غمارها للمرة الأولى، بفوزه في نصف النهائي على السويسري روجيه فيدرر الثالث 6-3 و6-4 السبت.

وحرم إبن الحادية والعشرين عاما منافسه المخضرم (38 عاما) فرصة تعزيز رقمه القياسي في البطولة المقامة في لندن ورفع الكأس للمرة السابعة، بعد الأعوام 2003، 2004، 2006، 2007، 2010، و2011.

وخرج فيدرر من نصف النهائي للعام الثالث تواليا، بينما سينتظر تسيتسيباس نتيجة لقاء حامل اللقب الألماني ألكسندر زفيريف السابع والنمسوي دومينيك تييم الخامس لاحقا اليوم، لمعرفة منافسه في المباراة النهائية الأحد.

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وحقق اليوناني فوزه الثاني على السويسري في رابع مواجهة مباشرة بينهما، علما بأن كل لقاءاتهما أقيمت خلال العام الحالي. ويعود اللقاء الأخير بين اللاعبين قبل مباراة اليوم الى نهائي دورة بازل السويسرية أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث توج فيدرر باللقب للمرة العاشرة. أما الفوز الوحيد لتسيتسيباس على فيدرر قبل اليوم، فتحقق في كانون الثاني/يناير في دور الـ16 لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، وحسم اليوناني المباراة لصالحه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وفشل فيدرر اليوم في تقديم الأداء الذي أتاح له الخميس إقصاء المصنف ثانيا عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش، اذ عانى في مواجهة منافسه اليوناني من كثرة الأخطاء وانخفاض نسبة النجاح على الإرسال الأول، وعدم تمكنه من حسم فرص عدة أتيحت له لكسر إرسال تسيتسيباس.

في المقابل، كان اليوناني الذي بات على بعد فوز واحد من تحقيق لقبه الرابع والأكبر في مسيرته الاحترافية، فعالا في الكرات المتبادلة من الخط الخلفي، وناجحا في التفوق في تقدمه المحدود الى الشبكة، وأربك السويسري بضربات متفاوتة على امتداد عرض الملعب، وتمكن خصوصا من الثبات في مواجهة محاولات الكسر المتعددة، بنفس طويل.