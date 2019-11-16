الأهلي يناقش ملف القادة الأربعة ويكرر سيناريو أبو تريكة

سيطر على فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي حالة من الهدوء عقب انتهاء معسكر الفريق بالإمارات،حيث يتواجد على طاولة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء ملف هام وهو التجديد لرباعي الفريق وليد سليمان وحسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي في ظل انتهاء عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الحالي، مما يمنحهم الحق في التوقيع مع أي فريق أخر خلال الميركاتو الشتوي القادم.

يأتي ذلك في ظل انضمام معظم لاعبين الأهلي للمنتخبين الأوليمبي والأول واعتلاء الفريق لصدارة جدول الدوري قبل توقفه،وقد أكدت مصادر من داخل إدارة النادي الأهلي أن هناك اتجاه للتجديد للقادة الأربعة لمدة موسم واحد فقط، ومن ثم مناقشة الأمر مرة أخرى بنهاية الموسم، يشار أن ذلك ما حدث مسبقا مع جيل الأهلي الاستثنائي مع الثلاثي محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة.

وحاليا ينتظر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تأشيرة الضوء الأخضر من رئيس النادي محمود الخطيب، قبل البدء في مفاوضات رسمية لإنهاء الأمر مبكراً مع الرباعي لفرض حالة من التركيز داخل صفوف الفريق.