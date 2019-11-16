التشكيل المتوقع للمنتخب الأوليمبي أمام الكاميرون اليوم

اعلن المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري شوقي غريب على التشكيل الذي سيخوض به لقاء الكاميرون، بالمباراة المقررة الليلة في الثامنة مساءا ضمن إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث لن يقم غريب باجراء أي تعديلات على تشكيل المنتخب الأوليمبي غير أنه قام بإدخال عبد الرحمن مجدي والذي تألق في مباراة غانا الأخيرة بلا من عمار حمدي.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الأوليمبي المصري مباراة الليلة أمام الكاميرون بتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في الدفاع: أسامة جلال- محمد عبد السلام – أحمد رمضان “بيكهام”.

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في الوسط: أحمد أبو الفتوح – كريم العراقي- أكرم توفيق- رمضان صبحي – عبد الرحمن مجدي – صلاح محسن.

في خط الهجوم: مصطفى محمد.

يذكر أن المنتخب المصري الأوليمبي يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط ويليله كل من الكاميرون برصيد أربع نقاط ثم منتخب غانا برصيد نقطة واحدة.