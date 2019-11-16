الزمالك يستقبل ملف إعارة جنش خلال الميركاتو الشتوي بالرفض

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك الاستغناء عن خدمات حارس مرمي الفريق، محمود جنش وإعارته خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل، وكان الفريق الأبيض قد تلقي العديد من العروض لإعارة حارس مرمي الفارس الأبيض بعد أن تعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب الفراعنة ووتر آكيلس وخضوعه للكشف الطبي؛ حيث طالب الطبيب الألماني بخضوعه لمرحلة التأهيل والعلاج الأخيرة في منتصف شهر نوفمبر الحالي بإسبانيا.

ويجهز جنش كافة الأوراق ويجري الإجراءات اللازمة للسفر إلى إسبانيا وخضوعه للمرحلة الأخيرة من العلاج، على أن يصبح حارس الفريق جاهزا للمشاركة من جديد والعودة إلى التدريبات خلال شهر ديسمبر القادم والمشاركة في مواجهات الأبيض خلال شهر يناير المقبل.