تشكيل مصر المتوقع أمام كينيا اليوم الخميس

كشف حسام البدري قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن التشكيل المتوقع للمنتخب للقاء نظيره الكيني، ضمن إطار الجولة الأولى من تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، حيث من المقرر اقامة المباراة على إستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم.

حيث من المتوقع أن يدخل المنتخب الوطني اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد حجازي وأحمد فتحي ومحمود علاء وعبد الله جمعة

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خط الهجوم: حسام حسن

خط الوسط: طارق حامد ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد مجدي أفشة ومحمد النني وحسين الشحات.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري اللعب بطريقته المعتادة (4-2-3-1)، حيث يتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة السابعة في التصفيات مع كلا من منتخبات كينيا وجزر القمر وتوجو.