تعرف على كواليس اجتماع محمد صلاح مع المنتخب

شهد اليوم اجتماع المنتخب المصري مع النعم المتألق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر عقب وصوله إلى فندق الإقامة بالإسكندرية استعدادا لمباراة كينيا الخميس المقبل، ضمن افتتاح تصفيات أمم أفريقيا 2021، وبدأ الاجتماع بتقديم التهنئة لصلاح وفوزه مانشستر سيتى مؤخرا في الدوري الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف، وهى المباراة التي شهدت تألق الفرعون المصري وتسجيله الهدف الثاني.

وشهد اجتماع المنتخب وصلاح الحديث عن الإصابة التي يعانى منها والتي تجددت أمام مانشستر سيتى، وأوضح صلاح لجهاز المنتخب إن الإصابة عبارة عن التهابات بكاحل القدم والتي تحتاج إلى فترة من الراحة، ولكن ما يحرمه من أخذ الوقت الكافي للراحة ضغط المباريات مما يتسبب في تجدد الإصابة، كما أكد الفرعون أنه جاهز لخوض لقاءي كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية.