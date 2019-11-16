كهربا ينضم لمعسكر المنتخب استعدادًا لـكينيا وجزر القمر 10 نوفمبر

محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي إلى معسكر المنتخب الوطني والمقام باستاد برج العرب بالإسكندرية يوم 10 نوفمبر الحالي، وذلك استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر والمقرر استضافتها في مصر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، على أن يخوض كهربا يوم 8 نوفمبر الجاري آخر مباراة له مع فريقه في الدوري البرتغالي، وبعدها يعود للقاهرة يوم 9 من الشهر نفسه، وينضم للمعسكر يوم 10.

يذكر أن قائمة المنتخب الأول شملت تواجد 32 لاعبًا هم:

محمد الشناوي، محمد النني، محمد عوّاد، محمد بسام، مروان حمدي، أحمد فتحي، عمرو السولية، أحمد جمعة، محمد هاني، إسلام عيسي، عبد الله جمعه، محمد حمدي، محمد فاروق، محمود وحيد، محمود علاء، أحمد السيد زيزو، رجب بكار، باهر المحمدي، حسام حسن، أحمد أيمن منصور، رامي ربيعة، طارق حامد، حمدي فتحي، عمر جابر، عبد الله السعيد، محمد مجد قفشة، حسين الشحات،أحمد حجازي، محمد صلاح، أحمد حسن كوكا، محمود حسن تريزيجيه، محمود عبد المنعم كهربا.