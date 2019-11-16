فايلر يطالب بتقرير عن لاعبي المنتخبين الوطني والأوليمبي

لم يتبقي الا القليل وينتهي معسكري المنتخبين، ويعود كافة اللاعبين لتدريبات الفريق الأحمر تمهيداً لاستئناف بطولة الدوري العام، ولذا طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من الجهاز المعاون إعداد تقرير عن اللاعبين الدوليين سواء في المنتخب الأول أو الأوليمبي، قبل استئناف التدريبات من جديد.

حيث يشارك من القلعة الحمراء عدد من الالعبين في المنتخبين وهم محمد الشناوى، أيمن أشرف،علي معلول، ومحمد مجدي قفشة، محمد هاني، حمدي فتحي قبل اصابته، ، رمضان صبحي، عمرو السولية ، أحمد فتحي، حسين الشحات، صلاح محسن.

الجدير بالذكر أن المنتخب الاول يخوض اليوم الخميس مواجهة مع كينيا ببرج العرب في تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، كما يتواجه المنتخب الاوليمبي مع الكاميرون بإستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.