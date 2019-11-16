مساعد ميتشو يعقد جلسة سريعة مع لاعبين بعد عودة التدريبات البيضاء

عقد عصام مرعي المدرب العام للزمالك قبل انطلاق مران اليوم جلسة سريعة مع الثنائي محمود الونش وإسلام جابر لاعبي الفريق اليوم، من أجل منحهما بعض التعليمات الفنية الخاصة بعد نهاية فترة الراحة السلبية خلال الـ48 ساعة الماضية التى حصل عليها اللاعبين، وعودة الفريق لتدريباته.

وقد شهد مران اليوم للاعبو الزمالك عقب فترة الراحة إشراف مدرب أحمال الفريق الأبيض “جوزيه مونتيرو”، حيث خضع لاعبو الأبيض لبرنامج بدنى فى بداية المران،وذلك في ضوء استعدادات الفريق تحت قيادة الصربي ميتشو لمواجهة إنبى خلال فترة التوقف الحالية، والمقرر لها يوم الاثنين الموافق يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري في إطار الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن الزمالك خلال الفترة الماضية قد خاض معسكرا مغلقا بمدينة السادس من أكتوبر، وبعدها تواجه في وديتين أمام جولدى ومنتخب جنوب إفريقيا الأوليمذبى وبعدهاحصل الأبيض على راحة سلبية لمدة 48 ساعة قبل استئناف التدريبات اليوم.