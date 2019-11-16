15 دقيقة للإعلاميين في مران المنتخب اليوم

وافق المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري على إتاحة خمسة عشرة دقيقة للإعلاميين ووسائل الإعلام خلال مران الفريق الأول المقرر له اليوم الثلاثاء الخامس من شهر نوفمبر الجاري، والذي يبدأ في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ويقام على ملعب برج العرب الرئيسي بمدينة الإسكندرية؛ حيث يعد اليوم الأول بمعسكر المنتخب.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب الفراعنة اليوم الثلاثاء، ويخوض خلاله الفراعنة بعض المباريات مثل اللقاء الودي مع ليبيريا المقرر له في السابع من نوفمبر الجاري، ومباراة كينيا في الرابع عشر من الشهر نفسه ومباراة جزر القمر المقرر لها في 18 من نفس الشهر، وذلك في إطار الاستعداد لتصفيات كأس أفريقيا 2020 بالكاميرون.

وتضم قائمة المنتخب 32 لاعبا، على أن ينضم لاعبي الأهلي إلى معسكر المنتخب اليوم وتكتمل الصفوف بانضمام تريزيجيه ومحمد صلاح في 11 نوفمبر.