الأهلي يواجه النجم الساحلي التونسي 25 نوفمبر على رادس

أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيظ، عن أنه تقرر اقامة مواجهة النجم الساحلي التونسي على ملعب رادس بتونس، يوم 29 نوفمبر الحالي، ضمن إطار افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

حيث أكد مدير الكرة خلال تصريحات له نقلها الموقع الرسمي للنادي، بأنه تم إبلاغ الفريق الأحمر بشكل رسمي بملعب المباراة،حيث ان النادي الأهلي سيفتتح مشواره بدوري المجموعات بخوض لقاء النجم الساحلي التونسي، حيث يتواجد الأحمر على رأس المجموعة الثانية والتي تشمل على أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

الجدير بالذكر انه من المقرر ان يتواجه الأهلي مع النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى، وبعدها في الجولة الثانية يلتقي مع الهلال السوداني ويختتم مباريات الدور الأول من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات بلقاء بلاتينيوم بطل زيمبابوي.