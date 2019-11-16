المنتخب يرفض منح لاعبي الأهلي راحة.. ويعلن عن موعد اكتمال الصفوف وانضمام محمد صلاح

وصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة أمس الإثنين؛ حيث من المقرر أن ينضم لاعبو النادي الأهلي إلى معسكر الفراعنة اليوم بعد أن رفض مدرب المنتخب “حسام البدري” منح لاعبي الفريق الأحمر راحة، نظرا لارتباط بعثة المنتخب بخوض لقاء ودي أمام منتخب ليبريا المقرر له الخميس القادم على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

أما عن موعد اكتمال صفوف منتخب الفراعنة، فمن المقرر أن ينضم محمد صلاح وتريزيجيه إلى صفوف المنتخب في مساء الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، على أن يكتمل بهما صفوف المنتخب الوطني، وذلك لارتباطهم واللاعبين المحترفين بمباريات في التاسع والعاشر من الشهر الجاري.

وضمت قائمة المنتخب 32 لاعبا وهم: محمد عواد، محمد الشناوي، أحمد فتحي، محمد هاني، محمد بسام، رجب بكار، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود وحيد، رامي ربيعة، محمد حمدي، احمد أيمن منصور، عمرو السولية، باهر المحمدي، طارق حامد، عمر جابر، محمد أفشة، حمدي فتحي، عبد الله السعيد، حسين الشحات، محمد فاروق، حسام حسن، أحمد السيد زيزو، إسلام عيسي، مروان حمدي، أحمد حجازي، أحمد جمعة، محمد النني، محمود تريزيجيه، محمد صلاح، أحمد حسن كوكا، محمود عبد المنعم كهربا، ومحمد النني.