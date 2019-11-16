شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. غياب مصطفى فتحى.. عودة إسلام جابر.. وتأهيل حازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك، على راحة من تدريبات الفريق الجماعية، اليوم، حيث اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم للتغلب على حالة الإرهاق التي يعاني منها قبل المواجهة الودية التى يرتبطها بها الأبيض مع حرس الحدود، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الإثنين، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الزمالك لمواجهة إنبى، المقرر لها يوم 25 من شهر فبراير الجارى، فى الجولة السادسة بالدورى الممتاز.

فيما شارك إسلام جابر صانع ألعاب الزمالك في التدريبات الجماعية دون التأثر بالإصابة التي كان يعاني منها بآلام في اليد بعد تعرضه لجزع في مفصل اليد وأدى إسلام جابر التدريبات بدون الرباط الضاغط الذي كان يرتديه بعد انتهاء آلام اليد.

بينما حصل مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت وذلك بعدما حصل اللاعب على إذن سابق من الجهاز الفني للفريق بالغياب عن التدريبات.