زى النهاردة من 11 سنة.. الأهلى يتوج بطلاً لأفريقيا للمرة السادسة فى تاريخه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النادى الأهلى ذكرى تتويج الفريق الكروى الأول ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة السادسة فى تاريخه عام 2008 بعد الفوز على القطن الكاميرونى بنتيجة 4/2 بمجموع مباراتى الذهاب والأياب. ونشرت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر على الفيس بوك، مقطع فيديو لهدف أحمد حسن فى شباك القطن الكاميرونى بالمباراة التى جمعتهما فى مثل هذا اليوم 16 نوفمبر عام 2008، وتوج حينها الفريق باللقب السادس فى تاريخه، لاسيما وأن الأهلى حصد 8 ألقاب دورى أبطال أفريقيا حتى الأن ويأمل فى التتويج بالنسخة الحالية.

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