سوبر كورة ينشر مباريات دور الـ64 لـ كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباريات الدور التمهيدى لكأس مصر عن مواجهات قوية فى دور الـ64 للبطولة والتى لم يحدد اتحاد الكرة موعدا نهائيا لإقامتها حتى الآن. وكانت نتائج مباريات الدور التمهيدى لبطولة كأس مصر والتى أقيمت يوم الخميس الماضي، أسفرت عن فوز بنى سويف بقيادة حسن موسى على المنيا برباعية نظيفة. Advertisements ومن المقرر أن يتأهل 14 فريقا من هذا الدور بجانب الـ18 فريقا بالدورى الممتاز ، ويتم عمل قرعة علنية لدور الـ32 لبطولة كأس مصر . لمعرفة مباريات دور الـ64 لـ كأس مصر عبر سوبر كورة.. ا ضغط هنا

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