شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينشر مباريات دور الـ64 لـ كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباريات الدور التمهيدى لكأس مصر عن مواجهات قوية فى دور الـ64 للبطولة والتى لم يحدد اتحاد الكرة موعدا نهائيا لإقامتها حتى الآن.
وكانت نتائج مباريات الدور التمهيدى لبطولة كأس مصر والتى أقيمت يوم الخميس الماضي، أسفرت عن فوز بنى سويف بقيادة حسن موسى على المنيا برباعية نظيفة.
ومن المقرر أن يتأهل 14 فريقا من هذا الدور بجانب الـ18 فريقا بالدورى الممتاز ، ويتم عمل قرعة علنية لدور الـ32 لبطولة كأس مصر .
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة ينشر مباريات دور الـ64 لـ كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.