شكرا لقرائتكم خبر عن كيف هنأت رنيم الوليلي زوجها بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت البطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، على تتويج زوجها طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً ببطولة العالم الفردية للاسكواش التى انطلقت فى الدوحة 8 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، للمرة الأولى فى تاريخه والرابعة على التوالى لمصر.

ونشرت رنيم الوليلي صورة لطارق مؤمن مع كأس البطولة وعلقت عليها: كان كل ما يتمناه.

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وفاز طارق مؤمن فى مباراة الدور النهائى على منافسه النيوزيلاندي بول كول المصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-4.

وتعتبر هذه النسخة الرابعة على التوالى التى يتوج بها لاعب مصري، وكان كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى قد توج باللقب عام 2016، كما توج محمد الشوربجى ببطولة العالم فى العام التالى 2017، وحصد على فرج لقب النسخة الماضية.